Итальянский премьер говорит, что может наложить вето на продление санкций против РФ
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Рим. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу, что будет изучать вопрос о том, следует ли Риму налагать вето на продление европейских санкций против РФ.
"Мы будем изучать этот вопрос", - приводят итальянские СМИ ответ Дж.Конте на вопрос журналиста в Канаде о том, готова ли будет Италия заблокировать продление санкций.
"Мы открыты для диалога, но это не должно означать трансформацию уже установленного процесса, связанного с выполнением минских договоренностей (по Украине - ИФ)", - отметил премьер.
Он пояснил, что эти санкции не должны оказывать пагубного влияния на российское гражданское общество.
"Нам комфортно присутствовать в НАТО: наше международное положение вообще не является предметом рассмотрения, но мы, конечно, отдаем предпочтение диалогу и мы внимательно следим за тем, чтобы санкции не оказали воздействие на российского гражданское общество ", - добавил Дж.Конте.
1аю яч
Интерфакс