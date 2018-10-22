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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 14:09 22.10.2018 - 14:09

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Рим. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте заявил в понедельник о необходимости возрождения G8, включающего Россию, передают итальянские СМИ.

"Россия играет важную роль в решении всех международных кризисов. И ясно, что когда мы занимаемся не только своими личными проблемами, а мировой политикой, необходимо выступать за диалог с РФ", - сказал он.

"Я уже говорил на G7, что нужно работать над тем, чтобы вернуться к формату G8, и Россия должна присутствовать в этой группе. Тогда можно будет попробовать решить проблемы, которые сейчас нерешаемы как раз по той причине, что не все представлены за столом переговоров", - добавил Дж.Конте.

Ранее сообщалось, что на 24 октября намечен визит Дж.Конте в Москву.

В июне этого года на фоне саммита G7 уже поднимался вопрос о возможности возвращения России в G8. Тогда об этом заявил президент США Дональд Трамп. 15 июня он подтвердил, что "хотел бы видеть Россию в составе G8".

Тогда же, 8 июня премьер Италии Дж.Конте заявил, что он "согласен с президентом Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах всех".

Однако, как сообщила позднее канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона, европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США Дональда Трампа способствовать восстановлению членства России в этой структуре. Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "к сожалению, мы не вышли на тот этап, который позволял бы России вновь занять место за нашим столом". Она пояснила, что для возвращения России в G8 требуется "существенный прогресс" в реализации Минских соглашений по Украине.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил тогда же в июне, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров "семерки" в Москве. "Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Циндао.

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