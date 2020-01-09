Рим. 9 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте заявил, что надеется на отмену санкций ЕС против России, подчеркнув при этом, что никогда не предлагал отказаться от таких мер без выполнения Москвой предварительных условий.

"Я никогда не заявлял и не заявляю сейчас, что выступаю просто-напросто за отмену санкций. На многочисленных заседаниях Совета ЕС я никогда не блокировал продление санкций", - сказал он в опубликованном в четверг интервью газете "Фольо".

Отвечая на вопрос о том, надеется ли он на пересмотр санкционной политики за время работы нового состава Еврокомиссии, Конте ответил: "Мы должны надеяться на это. Выполнение минских договоренностей наверняка - правильный путь к тому, чтобы найти решение, которое будет устраивать все стороны".

Премьер Италии подчеркнул, что "Италия находится в первых рядах в том, что касается диалога (с Россией - ИФ) и работы над выполнением условий, которые бы позволили отменить санкции".

Он напомнил и о важной роли России на мировой арене. "В том, что касается России, у нас и сейчас очень активные двусторонние отношения в том, что касается экономики и культуры. Россия - важный международный игрок. А в последнее время ей удалось вернуть себе ключевую роль под многим мировым вопросам. Отказ от диалога с Россией никак не поможет в решении проблем", - считает Конте.

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