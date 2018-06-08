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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 16:44 08.06.2018 - 16:44

Рим. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу, что будет изучать вопрос о том, следует ли его стране накладывать вето на продление европейских санкций против РФ.

"Мы будем изучать этот вопрос", - приводят итальянские СМИ ответ Дж.Конте на вопрос журналиста в Канаде о том, готова ли будет Италия заблокировать продление санкций.

Глава правительства Италии отметил, что выступает за диалог в том, что касается ограничительных мер против России. Он пояснил, что эти санкции не должны оказывать пагубного влияния на российское гражданское общество.

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