Итальянский премьер не исключает, что наложит вето на продление санкций против РФ
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Рим. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу, что будет изучать вопрос о том, следует ли его стране накладывать вето на продление европейских санкций против РФ.
"Мы будем изучать этот вопрос", - приводят итальянские СМИ ответ Дж.Конте на вопрос журналиста в Канаде о том, готова ли будет Италия заблокировать продление санкций.
Глава правительства Италии отметил, что выступает за диалог в том, что касается ограничительных мер против России. Он пояснил, что эти санкции не должны оказывать пагубного влияния на российское гражданское общество.
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Интерфакс