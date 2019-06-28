Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 13:17

Москва/Рим. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Итальянский футбольный клуб "Милан" исключен из числа участников еврокубков из-за нарушений правил финансового Fair Play (FFP).

Как говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS), у "Милана" выявлены нарушения требований FFP в отчетные периоды 2015-2017 годов и 2016-2018 годов.

Срок действия отстранения составит один ближайший сезон. Таким образом, "Милан" не сможет выступить в еврокубках в сезоне-2019/20.

Чемпионат Италии-2018/19 "Милан" завершил на пятом месте, что давало ему возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

"Милан" - один из самых титулованных клубов мира. Он - 18-кратный чемпионат Италии, семь раз выигрывал Лигу чемпионов (с учетом предшествовавшего нынешнему формату Кубка чемпионов), пять раз - Суперкубок УЕФА, три раза - Межконтинентальный кубок, два - Кубок обладателей кубков, один - Клубный чемпионат.

Последний выигрыш чемпионата Италии датируется сезоном-2010/11. В 2007 году "Милан" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, с тех пор международных титулов не завоевывал.

Нарушение FFP и последовавшее за ним наказание однажды коснулось и представителей России. В июне 2015 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил "Динамо" на один сезон от участия в Лиге Европы.

вн

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