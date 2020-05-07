Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 16:47

Рим. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Католики в Италии вновь смогут посещать мессы в церквях с 18 мая при соблюдении свода правил, сообщают в четверг итальянские СМИ.

Верующие должны будут носить в маски в обязательном порядке. Внутри здания церкви они должны будут соблюдать дистанцию с другими людьми и не обмениваться рукопожатиями.

Кропильницы со святой водой, куда верующие опускают пальцы при входе в церковь, чтобы ознаменовать себя крещением, останутся пока пустыми. Постоянно открытыми будут держать двери церквей днем, чтобы верующие не касались их ручек.

Также будет разрешено проведение и посещение обряда крещения, свадеб и похорон с соблюдением правил социального дистанцирования. Проводить исповеди можно будет только в хорошо проветриваемых помещениях или, если это необходимо, - вообще на улице.

Все церемонии в церквях по всей Италии были отменены властями страны в начале марта из-за вспышки коронавируса в мире.

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