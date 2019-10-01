Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 20:43

Рим. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Итальянские фермеры обратились во вторник к госсекретарю США Майку Помпео, прибывшему в Италию с визитом, с просьбой не вводить пошлины на местную продукцию, сообщили во вторник западные СМИ.

У Квиринальского дворца в Риме Помпео встретили члены самого крупного сельскохозяйственного союза "Колдиретти", держа в руках баннеры с лозунгами "не убивайте итальянскую еду" и "мистер Помпео, мы друзья".

Они также выставили бутылки с оливковым маслом, пармскую ветчину и другие национальные продукты питания под вывеской "подарок для Трампа".

Ранее сообщалось, что итальянская тележурналистка Аличе Мартинелли выбежала на ковровую дорожку к итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте и госсекретарю США Майку Помпео, чтобы подарить Помпео сыр местного производства.

Вручая подарок, журналистка просила "защитить итальянскую продукцию".

По данным СМИ, Помпео передал подарок Конте сразу после того, как женщину вывели из помещения.

Конте в свою очередь принес Помпео извинения за инцидент.

Ранее во вторник начался визит Помпео в Италии. Известно, что он проведет встречу с президентом Серджио Маттареллой и главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Госсекретарь также посетит регион Абруццо, выходцами из которого являются его предки.

1ви аю

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