Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия, активный участник отметившей трехлетие сделки ОПЕК+, которая предусматривает сокращение нефтедобычи странами-участниками, второй год подряд увеличивает добычу.

Все три года существования сделки тенью отца Гамлета над рынком висела заветная мечта Саудовской Аравии - партнера России - провести IPO Saudi Aramco, выгодно продав небольшую долю в капитале этой до сих пор на 100% государственной компании. Россия ей в этом активно помогала, и сама получая выгоды от поддержания цены на нефть.

На последней встрече ОПЕК+ страны-участники соглашения договорились дополнительно снизить добычу на первые три месяца 2020 года - несмотря на зимние условия. Но фон для этих договоренностей изменился: аналитики полагают, что даже при новом снижении рынок будет находиться под давлением ввиду неясных перспектив состояния спроса на "черное золото" и уровня добычи в странах, не участвующих в сделке.

Россия же считает, что рынок достаточно сбалансировался, и пора прекращать отдавать свою долю американцам. В канун Нового года министр энергетики Александр Новак создал интригу: Россия намерена обсуждать варианты выхода из сделки.

ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВВЕРХ

Впервые страны ОПЕК и ряд государств, не входящих в картель (ОПЕК+), договорились о совместном снижении нефтедобычи в декабре 2016 года. Согласно соглашению, в первом полугодии 2017 года добыча должна была сократиться на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2016 года.

Но при этом первые три месяца России было разрешено постепенно сокращать производство до оговоренного уровня, поскольку зимой остановка скважин грозит нарушением их работы. А в целом по итогам 2017 года уровень добычи нефти в России оказался лишь на 0,1% ниже, чем в 2016 году - 546,8 млн т.

Следующий год сделки - 2018-й, как неоднократно говорили российские нефтяники, был ознаменован гибкостью.

Сделка была продлена до апреля 2018 года, и в рамках этих договоренностей Россия должна была снизить свое производство с примерно 11,6 млн б/с до 11,3 млн б/с (на 2,6%). Но затем было принято решение не снизить, а увеличить добычу - из-за того, что США ввели санкции против Ирана и Венесуэлы, обвалившие нефтедобычу двух этих крупных стран-производителей.

В число счастливчиков, которые смогли увеличить производство нефти, попала и Россия. В результате по итогам 2018 года Россия нарастила нефтедобычу на 1,7% - до 555,8 млн т.

Однако счастье было недолгим - разворот на 180 градусов длился лишь три месяца. Уже в декабре ОПЕК+ пришлось снова сесть за стол переговоров и обсуждать снижение добычи, поскольку США предоставили отсрочку введения санкций для некоторых стран-покупателей иранской нефти.

Но это позволило России зафиксировать базу отсечения на более высоком уровне, чем она формально должна была удерживать в течение 2018 года. Дело в том, что в декабре 2018 года было принято решение снизить добычу с 1 января 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года, а в этот месяц уровень добычи нефти в России был зафиксирован на отметке 11,42 млн б/с. Новая квота на снижение добычи для нашей страны составила 228 тыс. б/с (минус 2%).

При этом России снова была предоставлена отсрочка выхода на согласованный уровень сокращения. А как только это произошло в апреле 2019 года, произошло ЧП, которое в итоге повлекло падение добычи в стране: в нефтепровод "Дружба" попали хлорорганические соединения. В результате в мае-июле российские компании перевыполняли сделку, то есть добывали меньше, чем должны были.

Правда в августе, когда нужно было восполнять недопоставленные объемы нефти потребителям, добыча разогналась, и Россия снова стала в числе "необязательных". Тщетно министр Новак заверял, что в сентябре-октябре Россия планирует стать отличником и исполнить соглашение на 100%. В ноябре ему пришлось объяснить, что добыча увеличивается, поскольку зимой растет добыча газа и, соответственно, газового конденсата.

В результате по итогам 2019 года Россия увеличила объем производства нефти (которая всегда учитывалась вместе с конденсатом) на 0,7% - до 560 млн тонн.

ПОДДАЙТЕ ГАЗУ

В 2019 году в повестке дня обсуждений в рамках ОПЕК+ появилась тема учета газового конденсата в нефтедобыче. И Россия опять смогла извлечь для себя выгоду, добившись исключения его из расчетов по условиям сделки ОПЕК+. Первые три месяца Россия вместе со всеми странами ОПЕК+ должна еще больше снизить производство, но будет делать это исключительно за счет нефти.

Основные бенефициары такого подхода - производители газа. По словам Новака, при распределении новых квот за вычетом конденсата будет сохранен принцип пропорциональности. То есть компаниям, который добывают исключительно нефть, придется снизить добычу еще больше, а те, кто имеет в своем портфеле также и конденсат или планирует его получить, смогут компенсировать необходимое дополнительное сокращение добычи.

Выгоду получит, например, Роснефть" (MOEX: ROSN), которая в будущем году планирует запустить на полную мощность газовое месторождение "Роспан", где велика доля конденсата. Еще один бенефициар - "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), запустивший в конце года Южно-Мессояхское газоконденсатное месторождение.

По расчетам "Интерфакса", "Газпром" (MOEX: GAZP) почти полностью будет освобожден от ограничений, поскольку в его квоте в основном учитывался конденсат. Теперь компания сможет беспрепятственно наращивать добычу газа на Чаяндинском месторождении - в декабре "Газпром" начал поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Почти вполовину снизятся обязательства "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK). Порядка 30% в добыче Иркутской нефтяной компании (ИНК) также приходилось на конденсат, и это еще один выгодоприобретатель нововведения.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА

Но Россия была не единственной страной, кто не полностью исполнял сделку ОПЕК+. Например, Нигерия и Ирак также нарушали договоренности, причем последний делал это все прошедшие три года. В результате новый министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в сентябре вызвал министров этих стран "на ковер", и те публично заявили о намерении исполнять сделку.

Впрочем, до декабря Ираку этого сделать так и не удалось. Поэтому при обсуждении новых ограничений в начале декабря Саудовская Аравия поставила жесткое условие - королевство будет сокращать добычу сверх установленных ограничений, но только если все остальные участники сделки будут соблюдать договоренности.

Правда, по словам источников "Интерфакса", знакомых с ходом обсуждения, несмотря на грозные заявления Саудовская Аравия, скорее всего, по-прежнему будет сокращать добычу больше всех, поскольку сильнее всех заинтересована в росте или хотя бы поддержании цен на нефть.

Да, IPO Saudi Aramco, которое проводилось во время обсуждения странами ОПЕК+ новых, еще больших ограничений на 2020 год, стало крупнейшим в истории, побив рекорд китайского интернет-гиганта Alibaba (размещение на $25 млрд в 2014 году). Saudi Aramco получила оценку в $1,7 трлн, а через неделю стоила уже $2 трлн.

Но тот факт, что Саудовская Аравия наконец монетизировала часть "бриллианта короны", не означает, что теперь Эр-Рияд будет гораздо спокойнее наблюдать за ценами на нефть и перестанет быть душой ОПЕК+. Котировки Saudi Aramco будут коррелировать с ценой на нефть, а Саудовская Аравия не исключает размещения дополнительного пакета акций национального нефтедобытчика на международных биржах, да и разочаровать уже имеющихся инвесторов, купивших акции в надежде на стабильность сырьевого рынка, явно не хотела бы.

НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ОПЕК

Поскольку доходы от экспорта нефти занимают центральное место в доходах большинства стран ОПЕК, для них поддержание стабильных цен на нее - вопрос выживания, считает вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонида Федуна, который представил видение компанией развития отрасли до 2035 года.

"В 2018 году бюджет Саудовской Аравии сводился без дефицита при цене нефти марки Brent на уровне $84 за баррель. По итогам 2019 года ожидается, что при цене нефти ниже $85 за баррель бюджет Саудовской Аравии будет дефицитным. Следовательно, Саудовская Аравия по-прежнему заинтересована в поддержании достаточно высоких цен на рынке", - говорится в прогнозе.

Большинство аналитиков пока сходятся во мнении, что цена на нефть в 2020 году будет все-таки снижаться, хотя прогнозы и крутятся вокруг нестрашной цифры $60 за баррель. Есть и те, кто не исключает роста цен. Позитивные заявления о скором торговом соглашении между Вашингтоном и Пекином в последние дни перед новогодними праздниками повысили цену на нефть почти на $2 - до $67 за баррель. Для достижения майского пика в $72,9 нужно больше позитивных сигналов, но с учетом того, что начался год с $57,8 за баррель, его можно считать успешным.

В декабре 2019 года Россия согласилась с другими странами ОПЕК+ совокупно сократить добычу нефти еще на 500 тыс. б/с - до 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года. Не исключено, что это было сделано для поддержания сотрудничества с Саудовской Аравией, которая в этом году принимала представительную российскую делегацию во главе с президентом Владимиром Путиным.

Страны ОПЕК+ надеются, что потенциал добычи сланцевой нефти в Северной Америке начинает сокращаться, а торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира - Китаем и США - в будущем году будет разрешена и подстегнет ослабевающий на этом фоне рост мирового спроса на нефть.

Но пока страны ОПЕК+ сокращают производство нефти, их долю занимает новый мировой лидер по добыче - США, опередившие за годы существования сделки и Саудовскую Аравию, и Россию.

Известно, что российские нефтяники, признавая важность и успешность соглашения ОПЕК+, не хотели продлевать сделку после 1 апреля 2020 года, предлагая подождать до марта. Так, есть мнение, что темпы роста добычи нефти США будут не такими сильными, как заявляется, что может привести к нехватке нефти на рынке. Надо понимать, что, регулируя объемы, важно соблюсти привлекательность нефти для потребителей, особенно в эпоху обострения экологической повестки и роста использования возобновляемых источников энергии.

Как заявил в конце декабря Новак, поскольку рынок стабилизировался в районе $60 за баррель даже при низком зимнем спросе, летом, когда спрос начнет расти, можно будет подумать и об увеличении нефтедобычи.

"Что касается сокращения добычи, еще раз повторю, это не вечный процесс, и нам нужно будет постепенно все равно принимать решение о выходе, чтобы долю на рынке сохранить, и чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои перспективные проекты", - сказал российский министр, выразив мнение, что такая возможность будет рассматриваться и в 2020 году.

Впрочем, заокеанский конкурент Дональд Трамп может и не захотеть слезать с "пальмы первенства" - у него всегда есть возможность отрегулировать мировой нефтяной рынок по-своему и не позволить ОПЕК+ увеличить нефтедобычу: например, снять санкции с Ирана или Венесуэлы, или поспособствовать стабилизации обстановки в ближневосточных странах.

Сс ис ки*

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