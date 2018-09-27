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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 17:43 27.09.2018 - 17:43

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Достигнутые на последнем межкорейском саммите договоренности вселяют надежду на стабилизацию обстановки в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ней (Пхеньянской декларации по итогам саммита - ИФ) зафиксировано намерение корейских сторон наращивать разноплановое сотрудничество, а также обязательства Пхеньяна по демонтажу ракетного полигона в Тончханни и закрытию ядерных объектов в Йонбене, что вселяет надежду на стабилизацию обстановки в этой части мира", - сказал С.Лавров на заседании Совбеза ООН по КНДР.

Министр отметил, что важнейшим шагом в направлении урегулирования стала договоренность о восстановлении железнодорожного и автомобильного сообщения между Южной Кореей и КНДР.

"Призываем членов Совета поддержать инициативу Пхеньяна и Сеула, которая полностью отвечает духу принятых нами решений", - сказал С.Лавров.

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