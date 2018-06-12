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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 13:31 12.06.2018 - 13:31

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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник провели переговоры в Сингапуре, в ходе которых заявили о готовности работать над денуклеаризацией Корейского полуострова.

"Мы провели умопомрачительный день, и очень многое узнали друг о друге и о наших странах", - заявил Д.Трамп журналистам по итогам встречи.

ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ

По итогам встречи стороны подписали документ, который Д.Трамп назвал всеобъемлющим, лейтмотивом которого стала приверженность сторон денуклеаризации Корейского полуострова.

"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всеобъемлющий, глубокий и честный обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением новых отношений США-КНДР и созданием длительного и прочного режима мира на Корейском полуострове", - говорится в документе.

"Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в заявлении.

ПРЕЛЮДИЯ К МИРУ

Согласно документу, стороны нацелены на установление новых отношений, которые станут вкладом в мир и процветание Корейского полуострова и всего мира.

"Признавая, что построение взаимного доверия сможет содействовать денуклеаризации Корейского полуострова, президент Трамп и председатель Ким Чен Ын заявляют, что США и КНДР привержены установлению новых отношений в соответствии с сильной потребностью в мире и процветании народов двух стран ", - говорится в документе.

"США и КНДР объединят усилия по построению продолжительного и стабильного режима мира на Корейском полуострове. Подтверждая Пханмунджомскую декларацию от 27 апреля 2018 года, КНДР привержена работе над завершением денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в совместном заявлении лидеров КНДР и США.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР, в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США-КНДР", - говорится в документе.

Переговоры состоятся в кратчайшие сроки, кроме того, Д.Трамп и Ким Чен Ын обязуются "быстро и честно" выполнять достигнутые на саммите договоренности.

ТРАМП ВООДУШЕВЛЕН, КИМ НЕМНОГОСЛОВЕН

Официальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут.

"Я понял, что он очень талантливый человек, и я также понял, что он очень сильно любит свою страну... Он достойный переговорщик. Он ведет переговоры в интересах своего народа", - рассказал о своих впечатлениях от встречи с Кимом Д.Трамп.

Президент США отметил, что стороны достигли "большого прогресса", а сама встреча прошла "лучше, чем кто-либо мог предположить".

"Он взял на себя руководство в 26 лет. И он сумел управлять страной, и делал это жестко. Я не говорю, что он при этом был милым", - сказал Д.Трампе, объясняя, почему дал лестную характеристику Ким Чен Ыну.

Д.Трамп заявил, что наладил особые отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласился ли Ким Чен Ын на денуклеаризацию, Д.Трамп заявил, что "мы начнем этот процесс очень скоро, очень, очень скоро".

В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, Пхеньян и Вашингтон готовы оставить в прошлом разногласия, и добавил, что в скором времени в мире произойдут перемены.

"Это историческая встреча, мы решили оставить прошлое позади, и готовы подписать историческое соглашение. Мир увидит крупные перемены", - сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР поблагодарил Д.Трампа за то, что тот сделал возможным сингапурский саммит. По его мнению, встреча является "прелюдией к миру", хотя многие люди в мире могут воспринять ее как "своего рода фантазию из научно-фантастического фильма".

"Я хочу выразить благодарность президенту Трампу за то, что эта встреча произошла", - сказал Ким Чен Ын.

Как отметили наблюдатели, Ким Чен Ын, заявивший о том, что начинается новая эра, прибыл на встречу без традиционного партийного значка с изображением портрета своего деда - основателя КНДР Ким Ир Сена.

В ходе встречи лидеры США и КНДР неоднократно крепко жали друг другу руки, улыбались и в целом демонстрировали расположение и благоприятный настрой. Д.Трамп заявил журналистам, что пригласит Ким Чен Ына в Белый дом в Вашингтоне.

"Безусловно, приглашу", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, пригласит ли он Ким Чен Ына в Вашингтон. Кроме того, он выразил готовность посетить Пхеньян.

Д.Трамп отметил, что готов еще не раз встретиться с Ким Чен Ыном, когда для этого придет подходящее время. Он подчеркнул, что потребуется еще один саммит с Ким Чен Ыном для решения актуальных проблем между сторонами.

По его словам, власти США будут готовы снять санкции с КНДР, когда Северная Корея перестанет обладать готовым к применению ядерным оружием. "Санкции будут отменяться, как только будет ясно, что они не в состоянии применять ядерное оружие", - сказал президент США.

Д.Трамп заявил, что многие люди говорят, будто он пожертвовал очень многим на переговорах, однако сам он считает, что "не пожертвовал ничем". "Мы ничем не поступились", - сказал Д.Трамп.

Однако он отметил, что накоротке обсудил в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном правозащитную тематику, и выразил надежду на то, что КНДР "будут что-то предпринимать" в том, что касается правозащиты.

Д.Трамп признался, что не спал к моменту итоговой пресс-конференции 25 часов, однако заявил, что доволен происходящим. "Поздравляю всех. Для меня это важнейшее событие в мировой истории. И я хочу, чтобы все было завершено", - сказал президент США в конце пресс-конференции.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ

По итогам переговоров с Д.Трампом лидер КНДР согласился ликвидировать крупный полигон, на котором проводились испытания ракетных двигателей. Этот пункт не был отмечен в совместном документе, подписанном Ким Чен Ыном и Д.Трампом.

"Председатель Ким сказал мне, что Северная Корея уже уничтожает крупный полигон по испытанию ракетных двигателей", - сообщил журналистам Д.Трамп, пояснив, что этот вопрос был согласован после того, как документ был подписан.

Он добавил, что в настоящее время не хочет угрожать КНДР военными мерами. Д.Трамп пояснил, что в прошлом грозил Пхеньяну военными мерами, так как этого требовала ситуация. Вместе с тем он напомнил о возможных катастрофических последствиях войны на Корейском полуострове. Так, президент напомнил, что население Сеула, расположенного недалеко от границы с КНДР - 28 млн человек, и эти люди могут пострадать в случае военных действий.

Более того, Д.Трамп обещал, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова в случае, если переговорный процесс с КНДР будет идти должным образом. "Мы приостановим военные учения, что сохранит нам огромную сумму денег, до тех пор, пока мы не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно ",- сказал Д.Трамп.

Он подчеркнул, что проведение учений - дорогостоящее мероприятие, которое в КНДР расценивают как провокацию. В то же время он отметил, что США не планируют сокращать военный контингент в регионе.

Кроме того, американский лидер уточнил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется очень скоро, но с технической точки зрения займет определенное количество времени. "Я об этом много читал и смотрел. Полное и успешное завершение денуклеаризации занимает много времени. Это занимает много времени, с технической точки зрения, нужно будет подождать определенное количество времени", - сказал Д.Трамп.

Он заверил, что верификация денуклеаризации Корейского полуострова будет произведена и обеими Кореями, и международными наблюдателями. По его словам, денуклеаризация "будет полной".

Несмотря на то, что Северная Корея обладает существенным ядерным арсеналом, президент США считает, что процесс денуклеаризации, по его мнению, пойдет быстро.

"Он (ядерный арсенал КНДР - ИФ) существенный, он очень существенный", - сказал Д.Трамп. Он пояснил, что заявляет об этом, основываясь на разведданных. Президент добавил, что на каком-то этапе КНДР, не закончив процесс денуклеаризации, будет не в состоянии применять ядерное оружие.

Д.Трамп отметил, что Вашингтон сотрудничает по этой теме с Сеулом, Токио и Пекином. "Мы работаем совместно с Южной Кореей, Японией. Мы работаем и с Китаем, в меньшей степени, но работаем с Китаем", - сказал Д.Трамп.

РЕАКЦИЯ СОСЕДЕЙ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал результаты переговоров лидеров КНДР и США. "Я поздравляю и приветствую успех исторического саммита КНДР-США от всего сердца", - говорится в заявлении Мун Чжэ Ина, которое озвучил официальный представитель Ким Ый Гём.

"Я отдаю должное президенту Трампу и председателю Киму за их смелость и отважные решения", - добавил президент Южной Кореи.

В то же время в аппарате президента заявили, что должны выяснить точное значение комментария президента США Дональда Трампа об учениях, которые тот готов приостановить в случае положительного продолжения переговоров с КНДР.

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И приветствовал саммит США-КНДР, подчеркнув его важнейшее значение для денуклеаризации и обеспечения мира на Корейском полуострове. "Решение ядерного вопроса, с одной стороны, - это, конечно, денуклеаризация, полная денуклеаризация. В то же время необходим консенсус по вопросу о создании механизма обеспечения мира, который принимал бы практические меры и снял бы соответствующие озабоченности Северной Кореи", - сказал Ван И.

Он отметил, что тот факт, что стороны смогли "сесть вместе и вести равноправные переговоры имеет важнейшее позитивное значение, является шагом в направлении формирования новой истории".

В Японии выразили надежду на то, что КНДР будет вести себя ответственно. "Ожидаем, что Северная Корея поведет себя как ответственная страна в международном сообществе", - заявил представитель японского правительства.

В то же время глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что Токио приложит усилия для решения вопросов, связанных с Северной Кореей, в сотрудничестве с международным сообществом. "Япония возьмет на себя обязательства по разрешению вопросов, связанных с КНДР, таких как вопросы похищений, ядерный и ракетный вопросы, в сотрудничестве с США, Южной Кореей, Китаем, Россией и международным сообществом", - сказал С.Абэ.

Весьма сдержанный комментарий к договоренностям лидеров США и КНДР последовал из Москвы, где глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позитивным сам факт встречи Д.Трампа и Ким Чен Ына. "Сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен", - заявил С.Лавров журналистам во вторник.

"Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают, но документа мы еще не видели, посмотрим", - добавил С.Лавров.

СИНГАПУР ГЛАЗАМИ АНАЛИТИКОВ

По итогам встречи в Сингапуре мнения западных экспертов и политических аналитиков разделились.

Сторонники Д.Трампа полагают, что ему действительно удалось достичь исторического прогресса. "Критиковавшие Трампа выглядят дураками. Они предрекали безусловную катастрофу. Большого скачка вперед не произошло, но и отката назад не было", - говорит представитель переходной команды Д.Трампа Джеймс Карефеном.

В то же время многие наблюдатели указывают на то, что в документе, подписанном двумя лидерами, содержатся общие фразы, однако не разъясняется, какие именно шаги будут приниматься в каждом из обозначенных направлений работы. Профессор политических наук в Пусанском национальном университете Роберт Келли указывает на "пустоту и ограниченный объем соглашения".

"Вау. Если это и есть (соглашение - ИФ), то это удручает. Оно даже меньше, чем предрекало большинство скептиков", - написар Р.Келли в Twitter, указав на отсутствие конкретики в соглашении.

Эксперт в области контроля над вооружениями Джеффри Льюис также не испытывает энтузиазма вокруг соглашения. "Каким образом совместное заявление "эпохального" сингапурского саммита дополняет другие исторические документы по денуклеаризации? Боюсь, никак", - написал Дж.Льюис в Twitter, приложив к своей записи архив документов, подписанных в разные годы различными мировыми лидерами.

Телеканал Си-Эн-Эн, в свою очередь, отмечает, что Ким Чен Ын в теме приверженности его страны к денуклеаризации полуострова не сделал заявлений, которые отличались бы от его комментариев по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. "Соглашение Ким Чен Ына работать над завершением денуклеаризации Корейского полуострова вторит его словам после саммита с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в апреле", - подчеркивает канал.

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