Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 17:14

Мадрид. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности главы правительства Испании представитель социалистов Педро Санчес во вторник огласил более 300 предложений в рамках очередной попытки заручиться поддержкой левой партии "Подемос" в деле формирования нового правительства и избежать внеочередных всеобщих выборов, сообщает испанская пресса.

В апреле социалисты Санчеса одержали победу на выборах, но не смогли заручиться поддержкой большинства. С тех пор лидер социалистов ведет коалиционные переговоры, которые пока к успеху не привели. В случае, если парламентарии не утвердят Санчеса на посту премьера до 23 сентября, то в стране будут объявлены очередные всеобщие выборы.

В июле депутаты испанского парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером ввиду безуспешности переговоров социалистов и представителей "Подемос".

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