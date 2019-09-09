Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 12:59

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - И.о. гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруцэ в понедельник заявил, что накануне в ходе визита в Тегеран призывал иранские власти в полном объеме и своевременно сотрудничать с МАГАТЭ по проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Во время моих дискуссий в Тегеране я указывал на важность полного и своевременного сотрудничества со стороны Ирана", - цитируются на странице МАГАТЭ в Twitter слова Феруцэ, сказанные в Вене на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Он напомнил, что в ходе его визита в Тегеран накануне он обсуждал с иранской стороной деятельность МАГАТАЭ, связанную с надзором за иранской ядерной программой и проверкой соблюдения Тегераном условий СВПД.

По его словам, он "также подчеркивал необходимость для Ирана безотлагательно отвечать на вопросы агентства, касающиеся полноты деклараций, предоставляемых Ираном" по поводу соблюдения СВПД.

Он добавил, что МАГАТЭ продолжит наблюдать за соблюдением Ираном обязательств по СВПД, и что он, Корнел Феруцэ, вовремя сообщит любые детали дальнейшего развития событий Совету управляющих.

В Тегеране в минувшую субботу озвучили, какие конкретно меры Иран уже предпринял и намерен предпринять в рамках 3-го этапа отказа от исполнения обязательств, которые были предусмотрены СВПД от 2015 года по иранской ядерной программе.

Однако представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди объявил, что иранская сторона передаст МАГАТЭ информацию о третьем этапе сокращения обязательств в рамках СВПД. При этом он заверил, что на данном этапе инспекторы МАГАТЭ сохранят доступ к ядерным объектам, за которыми до сих пор осуществляли мониторинг.

1аю бп

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