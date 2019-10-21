Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 9:42

Мадрид. 21 октября. ИНТЕРФАКС - И.о. премьер-министра Испании Педро Санчес в понедельник намерен посетить Барселону и провести встречу с председателем Женералитата (главой правительства Каталонии) Кимом Торрой, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

Ожидается, что Санчес призовет Торру осудить насилие и принять все необходимые меры для того, чтобы положить конец актам гражданского неповиновения.

По данным представителей аппарата испанского правительства, Санчес также намерен встретиться со служащими правоохранительных органов, в задачу которых входит охрана общественного порядка.

Каталонию охватили сопровождаемые насилием массовые акции протеста после того, как в прошлый понедельник верховный суд Испании приговорил ряд бывших представителей руководства Каталонии к длительным срокам тюремного заключения за попытку организации референдума о независимости в октябре 2017 года и растрату средств из общественных фондов.

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