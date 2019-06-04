Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 9:40

Токио. 4 июня. ИНТЕРФАКАС - И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах в Токио вновь выразили приверженность обеих стран задаче построения свободного Индо-Тихоокеанского региона, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

"Мечта (Абэ - ИФ) о создании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона станут реальностью", - заявил Шанахан во вторник.

В свою очередь Абэ выразил надежду на дальнейшее усиление потенциала японо-американского альянса с точки зрения сдерживания угроз и реагирования на них.

Шанахан также заявил, что обсуждал с представителями Японии и других стран способы достижения денуклеаризации КНДР. Он упомянул и о проблеме японцев, ранее похищенных северокорейскими спецслужбами.

"Наш (Японии и США - ИФ) альянс никогда не был сильнее. Мы продолжим поддерживать Японию в решении проблемы с похищенными", - отметил он.

В конце мая Шанахан отправился в недельный тур по странам Юго-Восточной и Восточной Азии с упором на укрепление отношений с региональными союзниками.

СМИ отмечали, что особое внимание в ходе турне уделялось сотрудничеству по морским вопросом с Индонезией, поскольку США стремятся найти противовес расширению присутствия Китая в Южно-Китайском море.

1аю ар

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