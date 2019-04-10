Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 2:01

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности замглавы министерства внутренней безопасности США Клэр Грейди подала в отставку.

"В течение последних двух лет Клэр служила в министерстве внутренней безопасности с совершенством и высоким качеством. Она была бесценным активом для DHS-устойчивой силой и знающим голосом", - написала экс-глава министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен в своем твиттере, объявив об отставке К. Грейди.

Она отметила, что решение вступит в силу в среду.

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье вечером, что глава министерства внутренней безопасности США К.Нильсен покидает свой пост.

"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

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