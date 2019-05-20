Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 11:04

Берлин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности лидера правопопулистской Австрийской партии свободы Норберт Хофер извинился за скандал с видеозаписью, на которой экс-глава партии и бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает возможность получения денег на свою избирательную кампанию.

"Мы знаем, что сказанное там ранило многих людей. Я хочу за это извиниться, такого поведения в партии мы не терпим", - заявил Хофер на пресс-конференции, прямую трансляцию которой ведет телеканал "Вельт".

Накануне Хофера выдвинули на должность главы партии, и предполагается, что на следующем заседании партийного президиума его кандидатура будет официально подтверждена. Ранее Штрахе подал в отставку не только с должности вице-канцлера Австрии, но и с должности лидера партии.

По словам Хофера, накануне он занимался проверкой финансов партии, и самый большой вклад, который он якобы нашел, поступил от "одной женщины-фермера - 10 тысяч евро". Он пообещал, что предаст огласке источники финансирования партии и список жертвователей.

"Независимо от этого финансы партии будут подвергнуты жесткой проверке", - заверил Хофер.

В минувшую пятницу крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением, что вице-канцлер обсуждал возможность получения денег на покупку медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

Внеочередные выборы, как ожидается, пройдут в сентябре.

1тф аю ав

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