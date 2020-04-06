Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 21:44

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли назвал экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, снятого с должности после вспышки коронавируса на борту, "либо слишком наивным, либо слишком глупым", сообщает в понедельник Associated Press.

"Модли заявил, что Крозье должен был осознавать, что его письмо попадет в СМИ, и конфиденциальная информация о состоянии на корабле будет опубликована. Если Крозье не думал об этом, то он либо слишком наивен, либо слишком глуп, чтобы быть капитаном такого корабля как этот", - пишет агентство со ссылкой на слова Модли. Несколько источников подтвердили агентству их подлинность.

Также Модли, по данным агентства, заявил, что в курсе того, что "его ненавидят некоторые за увольнение Крозье". Но, по его словам, Крозье "предал свой долг офицера".

Капитан в донесении командованию флота, оказавшемся в распоряжении газеты San Francisco Chronicle, попросил командование ВМС США срочно обеспечить условия для изоляции экипажа с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля.

Капитан в докладе предупреждал, что "из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, невозможно обеспечить карантин, распространение болезни продолжается и ускоряется".

Крозье отметил, что "сейчас не военное время, военнослужащие не должны умирать, и если мы не будем действовать немедленно, мы не сможем должным образом позаботиться о наших самых надежных матросах".

Численность экипажа более 4 тыс. человек, заражение подтвердилось у 150 членов авианосца.

В американском военном командовании недовольны поступком Крозье, потому что тот допустил, чтобы его донесение попало в СМИ. В частности, выяснилось, что экс-капитан авианосца использовал незащищенную систему связи при передаче данных.

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп отметил, что капитан, вероятно, поступил недальновидно, разрешив экипажу сойти на берег в охваченном коронавирусом Вьетнаме. Именно после этого на борту начали фиксировать случаи заболевания.

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