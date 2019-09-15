(добавлена информация МИД РФ)
Вашингтон/Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит 17-18 сентября Москву, где обсудит вопросы двусторонних американо-российских отношений, сообщил в воскресенье госдепартамент.
"С 17 по 18 сентября Рикер посетит Москву, где встретится с коллегами из правительства для обсуждения двусторонних отношений, а также с представителями гражданского общества и с сотрудниками нашего посольства в Москве", - отмечается в сообщении.
В МИД РФ подтвердили эту информацию и сообщили, что с российской стороны в консультациях с Рикером примет участие замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
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