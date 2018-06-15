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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 11:34 15.06.2018 - 11:34

Дубай. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Армия Йемена, при поддержке арабской коалиции ведущая наступление на йеменский порт Ходейда, приблизилась к окрестностям городского аэропорта, сообщает в пятницу межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военных.

В районе аэропорта идут напряженные бои, отмечает телеканал.

В свою очередь йеменские военные утверждают, что повстанцы-хуситы, контролирующие Ходейду, понесли серьезные потери и бежали с некоторых своих позицией.

Тем временем, армейские инженеры занимаются обезвреживанием мин, которые в больших количествах установили в этом районе повстанцы.

Ранее на этой неделе телеканал "Аль-Арабийя" сообщил, что армия Йемена при поддержке арабской коалиции начала "полномасштабное наступление" на портовый город Ходейда, расположенный на берегу Красного моря.

Ходейда играет ключевую роль в поставках провизии в страну и находится под контролем повстанцев-хуситов.

"Мы исчерпали все мирные и политические решения, чтобы вывести хуситов из порта Ходейды", - цитировал телеканал заявление правительства Йемена.

1аю ар

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