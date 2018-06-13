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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 10:54 13.06.2018 - 10:54

Дубай. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Армия Йемена при поддержке арабской коалиции начала в среду "полномасштабное наступление" на йеменский портовый город Ходейда, расположенный на берегу Красного моря, сообщает в среду межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Телеканал напоминает, что Ходейда играет ключевую роль в поставках провизии в страну и находится под контролем повстанцев-хуситов.

"Мы исчерпали все мирные и политические решения, чтобы вывести хуситов из порта Ходейды", - приводит телеканал заявление правительства Йемена.

Отмечается, что силам коалиции удалось установить контроль над пригородным районом Нихайла к югу от города.

"Освобождение порта станет началом краха хуситов. Это обеспечит судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе и перекроет возможности Ирану, который наводнил Йемен оружием, которое используется для убийства йеменцев", - говорится в заявлении правительства.

1кю аю

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