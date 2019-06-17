Дубай. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Мятежники-хуситы нанесли очередной удар по международному аэропорту в городе Абха на юге Саудовской Аравии, сообщает в понедельник телеканал "Пресс-ТВ".
По данным телеканала, атака была осуществлена с помощью дронов.
В конце прошлой недели пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных йеменскими повстанцами-хуситами, были перехвачены силами ПВО Саудовской Аравии.
В субботу повстанцы-хуситы атаковали аэропорт в Абхе, а также еще один аэропорт в соседней провинции Джизан.
1тэ ар