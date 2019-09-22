Этот контент был опубликован 22 сентября 2019 г. 3:26

Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран готовится к нанесению новых ударов по целям в Саудовской Аравии, о чем проинформировали иностранных дипломатов некоторые лидеры йеменских повстанцев-хуситов, сообщила газета Wall Street Journal.

Издание пишет, что часть лидеров хуситов "подняла тревогу о возможной новой атаке после того, как попала под давление со стороны Ирана, требующего от них сыграть в этом свою роль".

И хотя заявления хуситов воспринимаются на Западе с долей скептицизма, "США и Саудовская Аравия получили эту информацию от источников, которых информировали хуситы", Саудовская Аравия в связи с этим активизировала меры безопасности, отмечает Wall Street Journal.

Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам опроверг, что какое-либо предупреждение иностранным дипломатам о потенциальных иранских атаках распространялось.

Вместе с тем, издание объясняет возможность утечки информации тем, что в руководстве хуситов возникли противоречия по поводу того, насколько серьезно следует полагаться на Иран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц этой страны.

Тем не менее, Wall Street Journal признает, что "США и Саудовская Аравия пока не представили убедительных доказательств причастности Ирана к нанесению ударов". Издание отмечает, что "европейские лидеры также заявили, что они не видели никаких четких свидетельств того, что атаку предпринял Иран".

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