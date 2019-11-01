Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 11:42

Дубай. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Повстанцы-хуситы в Йемене заявили, что они сбили произведенный в США беспилотник вблизи границы с Саудовской Аравией, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сареа, сообщил, что беспилотник ScanEagle проводил "шпионские и враждебные действия" вблизи провинции Асир, расположенной в юго-западной части Саудовской Аравии.

Хуситы не предоставили фотографий или видеозаписей сбитого беспилотника, отмечает агентство, но отметили, что он был сбит в пятницу.

США пока не прокомментировали ситуацию со сбитым беспилотником. Информации о том, что беспилотники ScanEagle стоят на вооружении арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, в настоящее время нет, отмечает агентство.

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