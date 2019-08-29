Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 9:41

Дубай. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) установили полный контроль над Аденом, сообщает в четверг сайт ливанского издания "Дейли стар".

О восстановлении контроля сепаратистов над Аденом также заявил йеменский правительственный источник в сфере безопасности, отмечает издание.

Накануне стало известно, что йеменские правительственные войска вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами из ЮПС.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

1тэ ар

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