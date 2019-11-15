Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Экс-посол США на Украине Мари Йованович сообщила в пятницу на слушаниях по возможности запуска процедуры импичмента, что она была "шокирована и опустошена" после того, как президент США Дональд Трамп назвал ее "недобрым вестником" в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это был ужасный период", - заявила Йованович о состоянии с того момента, когда Трамп снял ее с должности.

"Человек, который видел меня читающей стенограмму (разговора Трампа с Зеленским - ИФ), сказал, что мое лицо побледнело, я думаю, у меня даже была какая-то физическая реакция. Я думаю, вы понимаете, что даже сейчас подобные слова выбивают меня из колеи", - добавила она, подчеркнув, что ранее она никогда не получала жалоб от госдепа США в свой адрес.

Она также заявила, что почувствовала "некую угрозу", когда Трамп сообщил ей, что "ей придется столкнуться с чем-то", добавив, что его комментарии "внушают страх".

По словам Йованович, ее также беспокоило отсутствие защиты со стороны американской администрации и то, что ее авторитет в Украине был подорван. Она отметила, что не хотела, чтобы ее карьера "заканчивалась таким образом".

Йованович опровергла обвинения СМИ о том, что она "оговаривала" Трампа и покрывала украинскую коррупцию. По ее словам, эти обвинения неоднократно звучали из уст самого Трампа и его сына.

В то же время Йованович отказалась отвечать на критику Трампа в отношении ее работы, так как, по ее словам, "у нее нет такого права". Однако она подчеркнула, что места, где она работала, стали "значительно лучше".

Ранее в пятницу Трамп во время слушаний об импичменте раскритиковал работу экс-посла США в Украине Мари Йованович.

"Везде, где была Мари Йованович, дела шли плохо", - написал Трамп в Твиттере.

Йованович выступила на втором этапе публичных слушаний в рамках процедуры импичмента в комитете по разведке Палаты представителей США, который начался в пятницу.

В начале октября экс-посол США на Украине дала показания в закрытом режиме в Палате представителей. Согласно стенограмме ее выступления, она заявила конгрессменам, что впервые узнала о том, что личный адвокат президента Джулиани пытался навредить ее репутации, от украинских официальных лиц. Также она рассказала, что постпред США при ЕС Сондланд предлагал ей написать в Twitter слова поддержки или похвалы в адрес Трампа, если она хочет сохранить свою работу.

Йованович занимала пост посла США на Украине с августа 2016 года по май 2019 года.

По сообщению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена.

По данным издания, личный адвокат Трампа Джулиани сообщил изданию, что Йованович проявляла предвзятость по отношению к президенту США в частных беседах и препятствовала тому, чтобы заставить Украину провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера.

Газета писала, что хотя отъезд Йованович в мае из Украины Госдеп США преподнесли как "запланированный", однако ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

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