Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 10:31

Токио. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Кабинет министров Японии утвердил параметры бюджета на следующий финансовый год, начинающийся 1 апреля.

Он предполагает рекордный объем государственных расходов - 102,7 трлн иен ($939 млрд), что на 1,2% превышает показатель текущего года, сообщило министерство финансов в пятницу.

Таким образом, показатель ставит рекорды уже восьмой год подряд и превышает 100 трлн иен второй год, отмечает Japan Times. Теперь бюджет должен быть одобрен парламентом страны в начале 2020 года.

Более трети расходов приходится на соцобеспечение, в том числе средства идут на решение проблем, вызванных старением населения. Затраты в этой сфере планируется увеличить на 1,73 трлн иен - до 35,86 трлн иен.

Оборонный бюджет вырастет восьмой год подряд и достигнет рекорда (на 1,1%, до 5,31 трлн иен), отмечает CNA. В частности, в нем предусматриваются средства на закупку у США шести истребителей-бомбардировщиков F-35B, а также переоборудование эскадренного миноносца-вертолетоносца Izumo, чтобы он мог принимать эти самолеты на борт. Кроме того, японское правительство выделит деньги на разработку собственного истребителя нового поколения - на замену Mitsubishi F-2, срок службы которых истекает в 2030-х годах.

При этом Япония намерена десятый год подряд сокращать объемы выпуска новых гособлигаций, что частично будет компенсировано повышенным с октября налогом на потребление. Эмиссия госбумаг на следующий год запланирована в размере 32,6 трлн иен против 32,7 трлн иен в текущем году.

На обслуживание долга будет направлено 23,35 трлн иен.

Правительство исходит из прогноза, что рост реального ВВП страны составит 1,4%, что будет способствовать увеличению налоговых сборов до рекордных 63,5 трлн иен. Тем не менее, прогнозы аналитиков относительно темпов экономического подъема не так оптимистичны и находятся на уровне около 0,5%.

Первичный дефицит бюджета Японии оценивается в 9,2 трлн иен, что на 50 млрд иен превышает ожидания на текущий год.

Дополнительные расходы бюджета в этом фингоду составят 4,5 трлн иен. Повышение затрат усложняет задачу правительства по достижению сбалансированного бюджета до конца фингода, который завершится в марте 2026 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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