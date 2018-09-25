Кабмин Израиля обязал военных поддерживать координацию с РФ по вопросам безопасности
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Иерусалим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Узкий кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности предписал Армии обороны Израиля продолжать действия, направленные против военного присутствия Ирана в Сирии, но поддерживать координацию с Россией по безопасности, сообщает во вторник "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на заявление кабинета.
"Кабинет инструктирует Армию обороны Израиля продолжать действовать против укоренения военного присутствия Ирана в Сирии, в то же время продолжая координацию в сфере безопасности с Россией", - говорится в заявлении, выдержки из которого публикует газета.
Заседание кабинета министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности состоялось ранее во вторник, продлилось два с половиной часа.
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Интерфакс