Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 14:20 25.09.2018 - 14:20

Иерусалим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Узкий кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности предписал Армии обороны Израиля продолжать действия, направленные против военного присутствия Ирана в Сирии, но поддерживать координацию с Россией по безопасности, сообщает во вторник "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на заявление кабинета.

"Кабинет инструктирует Армию обороны Израиля продолжать действовать против укоренения военного присутствия Ирана в Сирии, в то же время продолжая координацию в сфере безопасности с Россией", - говорится в заявлении, выдержки из которого публикует газета.

Заседание кабинета министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности состоялось ранее во вторник, продлилось два с половиной часа.

ПОСЛЕДУЕТ

1эф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line