Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 12:43

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера Ангелы Меркель со здоровьем все в порядке.

"Фотографии и видео из Осаки показывают, что канцлер активна и здорова", - сказала Фиц журналистам в пятницу. Меркель в настоящее время принимает участие в саммите G20, он проходит в Японии.

По словам Фиц, все мероприятия Меркель состоятся в запланированном режиме.

Ранее в этом месяце произошло два инцидента, когда во время официального мероприятия канцлеру ФРГ становилось дурно - ее била крупная дрожь. Однако поездку на G20 в Японию она отменять не стала.

1тф эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!