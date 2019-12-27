Гонконг. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Япония направит военный корабль и патрульные самолеты в район Ближнего Востока для защиты японских торговых судов, говорится в документе, одобренном Кабинетом министров в пятницу.
Это решение принято в связи с тем, что ситуация в регионе, оттуда в страну поступает почти 90% нефти, остается нестабильной, отмечается в выпущенном документе.
Как планируется, для обеспечения безопасности доставки топлива в регион будут направлены эсминец с вертолетами на борту и два патрульных самолета P-3C.
Также предусматривается, что в случае опасности по согласованию с министром обороны Японии силы, выделенные для охраны, могут применять оружие.
В соответствии с документом кабмина, охранная операция будет проводиться в Оманском заливе, на севере Аравийского моря и Аденском заливе, однако не будет затрагивать Ормузский пролив.
Как сообщают СМИ, на прошлой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ проинформировал президента Ирана Хасана Рухани о планах Токио.
Япония ранее отказалась присоединиться к возглавляемой США международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе и предпочла начать свою собственную операцию.
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