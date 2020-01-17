Кабул. 17 января. ИНТЕРФАКС - Прекращение огня - единственный путь к достижению мира в Афганистане, заявил в пятницу пресс-секретарь президента страны Седик Седикки.

"Мир является главным приоритетом правительства Афганистана, народа и наших международных союзников. Прекращение огня - единственный путь к достижению прочного и достойного мира, которого хотят народ и правительство Исламской Республики Афганистан" - написал Седикки в твиттере.

"Любой план, который призывает к прекращению огня в качестве основополагающего шага, будет приветствоваться людьми и правительством", - отметил пресс-секретарь.

Яч

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