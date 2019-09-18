Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 19:33

Вашингтон. 18 сентября. ИНТРЕФАКС - Афганские власти должны гарантировать избирателям честные президентские выборы, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Мы ожидаем, что афганские госструктуры предпримут все необходимые шаги для того, чтобы гарантировать афганским избирателям прозрачные и честные выборы, - говорится в его заявлении, опубликованном в среду... Мы решительно осуждаем угрозы, выдвигаемые талибами против членов избирательных комиссий и избирателей. Любая попытка запугать, шантажировать или купить избирателей - это атака на демократию".

В заявлении отмечается, что США предлагают поддержку афганским национальным силам безопасности, "сотрудники которых изо дня в день жертвуют своими жизнями ради мира и стабильности".

Проведение президентских выборов в Афганистане намечено на 28 сентября.

Ранее дата проведения президентских выборов переносилась уже дважды.

На предстоящих президентских выборах зарегистрированы 17 кандидатов, включая нынешнего президента Ашрафа Гани и премьера Абдуллу Абдуллу.

По данным Национальной избирательной компании, в списках избирателей числятся около 9 млн человек.

1ви ар

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