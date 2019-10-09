Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 9:39

Кабул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Опора ЛЭП была подорвана около 1:30 по местному времени (00:00 мск) в среду в районе Саланга на севере Афганистана, в результате Кабул и несколько провинций остались без электроснабжения, сообщили в среду в афганской энергетической компании "Брешна".

"В течение ночи в этот район были направлены работники по техническому обслуживанию компании, начаты работы по восстановлению подачи электроэнергии в Кабул", - говорится в сообщении.

В середине сентябре боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) повредили несколько опор ЛЭП в северной провинции Баглан, в результате чего в течение нескольких дней была прекращена подача электроэнергии в афганскую столицу и 11 провинций страны из Таджикистана.

вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!