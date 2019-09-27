Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 18:58

Кабул. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Кабул и несколько провинций Афганистана оказались частично обесточены, сообщили вечером в пятницу местные СМИ со ссылкой на энергетическую компанию Афганистана.

Как пояснили в компании, поставки импортируемого электричества в Кабул и несколько афганских провинций прерваны из-за продолжающихся боевых действий. До решения проблемы афганская столица будет получать электроэнергию из внутренних ресурсов: тепловой станции Тарахель и гидроэлектростанций Наглу и Сароби.

"Уважаемые абоненты, пожалуйста, соблюдайте осторожность и избегайте ненужного потребления электроэнергии. Сотрудники и инженеры энергетической компании пытаются разрешить ситуацию как можно скорее, по мере возможности", - приводят СМИ обращение энергетиков.

Кабул и несколько провинций Афганистана остались без света накануне президентских выборов. Ранее, 15 сентября подача поставляемой из Таджикистана электроэнергии в Кабул и 11 провинций страны была прервана после того как боевики взорвали несколько опор линий электропередач в пригороде Пули-Хумри, (административный центр провинции Баглан на севере страны). Тогда энергетикам удалось решить проблему в течение нескольких дней.

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