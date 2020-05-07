Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 10:36

Дубай. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) обменялись очередной партией пленных.

Кабул накануне освободил 31 талиба, а днем ранее - 52 члена радикального движения.

В свою очередь "Талибан" выпустил на свободу 20 сотрудников силовых ведомств, сообщили в четверг афганские СМИ.

Процесс обмена пленными между Кабулом и талибами осуществляется на основе заключенного в конце февраля в Катаре соглашения между США и движением "Талибан".

По соглашению, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс. талибов. В свою очередь, движение "Талибан" обязалось отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил. Позже афганское правительство заявило, что до запуска межафганских переговоров готово поэтапно освободить 1,5 тысячи боевиков.

Совет национальной безопасности Афганистана объявил в минувший вторник, что в ближайшее время освободит из тюрем еще 850 талибов.

"Согласно указу президента, 748 талибов были уже освобождены, еще 850 также будут освобождены", - сообщил агентству начальник пресс-центра Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

По сведениям афганских СМИ, талибы в свою очередь освободили свыше 100 находившихся у них в плену военнослужащих афганских правительственных сил.

США призывают стороны ускорить процесс обмена пленными на фоне распространения коронавирусной инфекции в Афганистане.

Накануне спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретился в Дохе с заместителем главы радикального движения Абдулом Гани Барадаром. Госдепартамент США сообщил, что поездка Халилзада в регион призвана ускорить выполнение подписанного с талибами соглашения.

1ак бп

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