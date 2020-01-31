Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 8:47

Вашингтон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Правительство Афганистана будет нуждаться в серьезной международной финансовой помощи вплоть до 2024 года, несмотря на недовольство иностранных доноров масштабной коррупцией в этой стране.

Об этом сообщает агентство Associated Рress (AP) со ссылкой на ежеквартальный отчет специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Конгрессу США.

AP указывает, что 75% правительственных расходов в Афганистане приходится на международную помощь. При этом, согласно докладу SIGAR, ежегодно международные доноры во главе с США выделяли Кабулу $8,5 млрд, чтобы покрывать траты на все - от безопасности и экономической реконструкции до образования и здравоохранения. США в свою очередь выделяли $4,2 млрд - на безопасность и вооруженные силы.

Однако доклад SIGAR указывает, что одно из наибольших опасений у доноров вызывает коррупция в Афганистане. Отчет констатирует, что афганские власти мало преуспели в борьбе с коррупцией.

Такая ситуация отмечается на фоне роста уровня бедности в Афганистане: если в 2012 году 37% афганцев жили ниже уровня бедности - менее, чем на $1 в день, то теперь это число составляет 55%.

Одновременно с этим стоимость экспорта опиатов из Афганистана в 2018 году колебалась между $1,1 млрд и в $2,1 млрд при том, что легальный экспорт составлял $875 млн.

Кроме этого, в докладе SIGAR упомянуто о росте уровня насилия в Афганистане, с которым в то же время было зафиксировано снижение количества самостоятельных - без поддержки США и прочих стран - операций афганских сил безопасности, спонсируемых международным сообществом.

Всего, отмечается в докладе SIGAR, на гуманитарные нужды и на экономическое восстановление Афганистан с 2002 года получил примерно $132,49 млрд.

Доклад SIGAR был обнародован перед конференцией ООН по оказанию финансовой помощи Афганистану.

AP в свою очередь отмечает, что такая информация появилась в тот момент, когда движение "Талибан" (запрещено в РФ) контролирует или претендует на контроль примерно над половиной территории Афганистана. Вместе с тем США и талибы продолжают вести переговоры в Катаре, нацеленные на заключение мирного соглашения; однако переговоры забуксовали в спорах по поводу того, как остановить или существенного понизить уровень насилия в Афганистане.

1аю ар

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