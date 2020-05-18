Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 12:47

Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) совершило свыше 3,8 тыс нападений на афганские силы безопасности и мирных жителей после подписания 29 февраля в Дохе мирного соглашения с США, сообщил в понедельник министр внутренних дел генерал Масуд Андараби.

Он дал пресс-конференцию после совершенного в понедельник утром теракта в провинции Газни на востоке Афганистана.

По сообщению телеканала Tolo News, террорист-смертник подорвал заминированную машину близ здания местного подразделения Национального управления безопасности. В результате восемь сотрудников силового ведомства погибли, более 40 получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя "Талибан".

Андараби заявил, что в то время как афганские силы безопасности ведут борьбу за мир, "талибы продолжают войну от имени чужаков".

Радикальное движение, по словам министра, "дает возможность другим вооруженным группировкам орудовать в Афганистане", отмечает телеканал.

В свою очередь глава Национального управления Ахмад Зия Сарадж заявил на пресс-конференции, что "талибы отвергли призыв к миру".

"Американо-талибское соглашение породило надежду на мир, но, к сожалению, предусмотренное им положение - о снижении насилия - не было выполнено движением, которое, напротив, активизировали акты насилия", - сказал глава управления.

Сарадж также констатировал, что талибы улучшили связи с такими иностранными террористическими группами, как "аль-Каида" (запрещена в РФ) и ИГИЛ (запрещена в РФ).

1ак ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции