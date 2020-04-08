Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 10:24

Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Афганистана освободит в среду 100 заключенных боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщило афганское издание TOLOnews со ссылкой на источники в Кабуле.

При этом в число освобожденных талибов не войдут 15 высших полевых командиров, отметили источники.

Ранее представитель афганских властей заявлял, что задержка с запуском процесса освобождения пленных объяснялась тем, что "Талибан" требовал выпустить из заключения 15 высших полевых командиров движения. Кабул назвал требование неприемлемыми, поскольку эти командиры причастны ко многим терактам и вооруженным атакам, осуществленным боевиками.

Накануне движение "Талибан"обвинило официальный Кабул в срыве процесса обмена военнопленными и заявило, что прекращает контакты с представителями официальных властей страны.

Согласно подписанному в конце февраля в Дохе соглашению между талибами и США американцы обязались поэтапно вывести все иностранные войска из Афганистана в обмен на гарантии со стороны талибов неиспользования территории их страны террористическими организациями против США и их союзников.

В соглашении также оговорены условия начала межафганского мирного процесса, по которому правительство Афганистана должно освободить из тюрем 5 тыс. заключенных сторонников "Талибан". В свою очередь талибы обязались отпустить 1 тыс. находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил. Реализацию процесса обмена военнопленными возложили на технические команды сторон.

"Мы направили техническую группу Комиссии по делам заключенных в Кабул для проверки и идентификации наших заключенных, поскольку освобождение заключенных должно было начаться в соответствии с подписанным соглашением и данным нам обещанием. Но, к сожалению, их выпуск до сих пор задерживается под тем или иным предлогом. Поэтому наша техническая команда не будет участвовать в бесплодных встречах с соответствующими сторонами, начиная с завтрашнего дня", - написал во вторник утром в твиттере пресс-секретарь политического бюро талибов в Катаре Сухайль Шахин.

Ранее лидеры талибов призвали Кабул ускорить процесс обмена из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией находящихся в заключении лиц.

1ак ан

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