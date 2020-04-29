Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 19:46

Нью-Йорк. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу ожидает ухудшения ситуации в экономике США во втором квартале по сравнению с первым.

Выступая на Fox Business Network после того, как были опубликованы данные о падении ВВП страны на 4,8% в январе-марте, Кадлоу призвал к принятию мер поддержки, включая налоговые каникулы для физлиц и дерегулирование малого бизнеса.

Между тем он прогнозирует в оставшуюся часть года подъем, который может составить 17-20%. "Я думаю, во втором полугодии этого года мы будем расти, будет "большой отскок", - сказал советник.

Отвечая на вопрос о стимулирующем пакете властей, он указал на важность создания "стимулов для роста в средне- и долгосрочной перспективе", сообщает Fow News.

Экономика США в первом квартале снизилась впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом падение стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%).

Для сравнения, подъем ВВП в четвертом квартале 2019 года составлял 2,1%.

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