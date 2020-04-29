Нью-Йорк. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу ожидает ухудшения ситуации в экономике США во втором квартале по сравнению с первым.
Выступая на Fox Business Network после того, как были опубликованы данные о падении ВВП страны на 4,8% в январе-марте, Кадлоу призвал к принятию мер поддержки, включая налоговые каникулы для физлиц и дерегулирование малого бизнеса.
Между тем он прогнозирует в оставшуюся часть года подъем, который может составить 17-20%. "Я думаю, во втором полугодии этого года мы будем расти, будет "большой отскок", - сказал советник.
Отвечая на вопрос о стимулирующем пакете властей, он указал на важность создания "стимулов для роста в средне- и долгосрочной перспективе", сообщает Fow News.
Экономика США в первом квартале снизилась впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом падение стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%).
Для сравнения, подъем ВВП в четвертом квартале 2019 года составлял 2,1%.
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