Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 2:26

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - "Менеджеры по импичменту" палаты представителей США получат 24 часа в течение двух дней, чтобы представить свои аргументы по импичменту президента США Дональда Трампа, говорится в резолюции, предложенной лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом.

Согласно ей, юридической команде президента США также будет предоставлено 24 часа, разделенных на два дня для предоставления своих аргументов.

Прения сторон начнутся в 13:00 (21:00 по мск) в среду.

После этого сенаторы через председателя Верховного Суда Джона Робертса смогут задать свои вопросы сторонам. На это им будет предоставлено 16 часов.

В проекте резолюции прописано, что необходимость вызова свидетелей будет решаться путем голосования в сенате.

Если сенат проголосует в конце первого этапа против вызова свидетелей в суд, то, согласно резолюции Макконнелла, будет невозможно рассмотреть дополнительные ходатайства по конкретным свидетелям.

В этом случае процесс может быть завершен уже к концу следующей недели.

Голосование по резолюции Макконнелла состоится во вторник.

Она уже вызвала негативную реакцию со стороны демократов.

"Ясно, что сенатор Макконнелл одержим идеей сделать гораздо более трудным получение свидетелей и документов и намерен ускорить процесс. По такому важному вопросу, как импичмент, резолюция сенатора Макконнелла - это не что иное, как национальный позор", - написал лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер в твиттере.

Тем временем директор по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд заявил, что Белый дом "удовлетворен тем, что проект резолюции защищает права президента на справедливое судебное разбирательство."

"Мы с нетерпением ожидаем, чтобы представить энергичную защиту президента по фактам и процессу, как можно скорее, и добиваться оправдания, как можно скорее", - сказал он.

Как сообщалось, ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступят семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. Сенаторы же в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточатся на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей, - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1вз гс

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