Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 9:29

*** Новак: мы вместе намерены укреплять сложившуюся солидарность

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Абу-Даби. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Каждый участник сделки ОПЕК+ должен выполнять свои обязательства, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, открывая заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Он выразил мнение, что все участники сделки пытаются объединить усилия в достижении рыночной стабильности и устойчивости.

Министр энергетики РФ Александр Новак еще раз поздравил принца с назначением на пост министра и выразил уверенность, что его обширный отраслевой и профессиональный опыт позволит закрепить усилия по кооперации. При этом Новак отметил заслуги прежнего министра энергетики Саудовской Аравии - Халида аль-Фалиха, "который останется одним из архитекторов сделки ОПЕК+".

Российский министр подчеркнул, что "наши совместные действия продолжают оказывать положительное воздействие на конъюнктуру мирового нефтяного рынка". "Подчеркиваю, что солидарность, которую демонстрируют страны в рамках ОПЕК+, свидетельствует о нашей нацеленности на результат", - сказал он.

"Мы всегда говорили, что цель нашего сотрудничества - это стабилизация нефтяного рынка, достижение баланса и повышение предсказуемости. Ключевой задачей остается приверженность всех стран к необходимости исполнения обязательств по ОПЕК+", - добавил Новак.

"На протяжении действия "венских договоренностей" мы не раз доказывали эффективность наших совместных усилий и способность реагировать на меняющиеся условия", - напомнил он.

"Уверен, что вместе мы, в дальнейшем, будем укреплять сложившееся доверие и солидарность", - резюмировал министр.

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