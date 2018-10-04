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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 8:19 04.10.2018 - 08:19

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Сеул. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Сеул призвала к ослаблению санкций в отношении КНДР.

"Северная Корея пошла на такие беспрецедентные шаги, о чем, согласитесь, полгода назад даже мечтать никто не мог. Но давайте посмотрим, как ослабить санкции. Никто не говорит о том, что надо от них полностью отказаться. Но каждый позитивный шаг в сторону ядерного разоружения должен поддерживаться ответными мерами", - сказала В.Матвиенко на встрече со студентами в Университет иностранных языков Ханкук в Сеуле.

"Мы не должны всех жителей Северной Кореи дальше держать на голодном пайке и в очень тяжелых условиях", - подчеркнула российский политик.

Как отметила спикер, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая ранее на заседании Совбеза ООН, сказал, что действующие санкции ограничивают возможность реализации совместных экономических проектов Юга и Севера, а также трёхсторонних проектов.

"Давайте для начала хотя бы эти ограничения снимем и создадим условия для движения вперёд экономических проектов", - сказала она.

По словам В.Матвиенко, С.Лавров пообещал, что Россия внесет в СБ ООН соответствующую политическую резолюцию.

По словам спикера, после встречи с лидером КНДР в сентябре она убедилась в том, что Ким Чен Ын искренне хочет мира на Корейском полуострове и намерен идти по пути денуклеаризации. "Но мы должны понимать, что нельзя требовать только от Северной Кореи дальнейших шагов по разоружению и денуклеаризации. Мировое сообщество должно дать твердые и жесткие гарантии безопасности суверенитета Северной Кореи", - отметила В.Матвиенко.

Как сказала спикер, договоренности, достигнутые в Сингапуре между президентом США и лидером Северной Кореи - это улица с двусторонним движением. "Должны быть встречные шаги, а их пока, к сожалению, не видно. Мировое сообщество, все государства должны всячески поддерживать и мотивировать Северную Корею к дальнейшим шагам по ядерному разоружению, поддерживать конкретными действиями", - сказала она.

По ее мнению, необходимо действовать очень осторожно, чтобы не охладить намерение КНДР дальше выполнять свои обязательства.

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