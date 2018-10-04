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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 8:18 04.10.2018 - 08:18

Сеул. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Сеул призвала к ослаблению санкций в отношении КНДР.

"Северная Корея пошла на такие беспрецедентные шаги, о чем, согласитесь, полгода назад даже мечтать никто не мог. Но давайте посмотрим, как ослабить санкции. Никто не говорит о том, что надо от них полностью отказаться. Но каждый позитивный шаг в сторону ядерного разоружения должен поддерживаться ответными мерами", - сказала В.Матвиенко на встрече со студентами в Университет иностранных языков Ханкук в Сеуле.

"Мы не должны всех жителей Северной Кореи дальше держать на голодном пайке и в очень тяжелых условиях", - подчеркнула российский политик.

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