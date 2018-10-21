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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 18:40 21.10.2018 - 18:40

Алматы. 21 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстанские сейсмологи за сутки зафиксировали на северо-западе Китая не менее четырех землетрясений.

Так, по информации сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, последний по времени подземный толчок, магнитудой 4,4, произошел в воскресенье в 22:04 по времени Астаны.

Его эпицентр находился в 463 км на юго-восток от казахстанского мегаполиса Алматы на глубине 5 км.

Координаты эпицентра: 41.63 градуса северной широты, 82.12 градуса восточной долготы. Энергетический класс землетрясения - 10.1.

Часом ранее в том же районе Китая произошло землетрясение энергетическим классом 9.7, магнитудой 3,9.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в том же районе в 15:41 аст. Его магнитуда составила 4,9, энергетический класс - 11,4. Ранее, в 11:21 воскресенья произошло землетрясение магнитудой 3,9.

ки

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