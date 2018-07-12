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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 15:08 12.07.2018 - 15:08

***У Македонии существует уникальный шанс вступить в НАТО под новым названием

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал в четверг неприемлемым любое вмешательство в ситуацию вокруг договоренности Афин и Скопье по поводу названия республики Македония.

"Что касается Бывшей югославской республики Македонии (БЮРМ) - любое вмешательство из других стран неприемлемо , и мы приветствуем то соглашение, которое заключено между Скопье и Афинами, и ту возможность, которая раз в жизни бывает для БЮРМ - вступить в НАТО под новым названием Республика Северная Македония", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информацию о предполагаемом вмешательстве извне в урегулирование этого длительного спора.

1ар де

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