Какое-либо вмешательство извне в договоренности между Афинами и Скопье недопустимо - Столтенберг
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***У Македонии существует уникальный шанс вступить в НАТО под новым названием
Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал в четверг неприемлемым любое вмешательство в ситуацию вокруг договоренности Афин и Скопье по поводу названия республики Македония.
"Что касается Бывшей югославской республики Македонии (БЮРМ) - любое вмешательство из других стран неприемлемо , и мы приветствуем то соглашение, которое заключено между Скопье и Афинами, и ту возможность, которая раз в жизни бывает для БЮРМ - вступить в НАТО под новым названием Республика Северная Македония", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информацию о предполагаемом вмешательстве извне в урегулирование этого длительного спора.
1ар де
Интерфакс