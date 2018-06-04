Как деградировали западные СМИ, если считают, что Пригожин мог повлиять на выборы - Путин
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Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телекомпании ORF, что политика стран Запада и СМИ переживают не лучшие времена, если считают, что на результаты выборов в этих странах мог повлиять Евгений Пригожин.
"Как глубоко пали СМИ и политика на Западе, когда владелец ресторана из России (Е.Пригожин - ИФ) может влиять на выборы в Европе или США. Разве это не смешно?" - приводит ORF слова В.Путина в переводе на немецкий язык.
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Интерфакс