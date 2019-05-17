Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 4:01

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Как минимум семь военных кораблей США находятся в Персидском заливе и вблизи него, сообщает USNI News.

Представители Минобороны подтвердили изданию, что два эсминца класса Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением McFaul и Gonzalez пересекли Ормузский пролив во второй половине четверга.

Кроме того, по данным на четверг, универсальный десантный корабль Kearsarge находился у побережья Объединенных Арабских Эмиратов недалеко от входа в Персидский залив.

Помимо прочего, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln класса "Nimitz размещена у побережья Омана.

В состав группы входят ракетный крейсер Leyte Gulf (класса Ticonderoga), фрегат Mendez Nunez (класса Alvaro de Bazan), эсминец Bainbridge (класса Arleigh Burke).

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан утвердил переброску корабля-дока ВМС США Arlington и батареи ЗРК Patriot в зону американского Центрального военного командования (CENTCOM) в ответ на соответствующую просьбу.

"Эти силы присоединятся к ударной авианосной группировке во главе с авианосцем Abraham Lincoln (LPD-24) и целевой группе бомбардировщиков ВВС США в ближневосточном регионе в ответ на признаки повышенной готовности Ирана к проведению наступательных операций против американских войск и наших интересов", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

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