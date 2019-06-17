Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 16:17

Сан-Франциско. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Рост цен на стеклотару из Китая после введения американских пошлин на ввоз стекла из этой страны вынудил производителей вина в Калифорнии, закупавших в КНР бутылки для своей продукции, искать новых поставщиков, чтобы избежать роста расходов, пишет агентство Синьхуа.

"Цены на стекло из Китая подскочили из-за пошлин. В данный момент наш производственный отдел ищет поставщиков в других странах", - сказал вице-президент Wente Family Estates, старейшей семейной винодельни в Калифорнии, Майкл Парр.

"Мы собираемся прекратить сотрудничество с производителями стеклотары из Китая и сейчас пытаемся найти их в других странах или в США", - сказал Парр.

По его словам, то же самое делают и другие виноделы. Они отменяют заказы из Китая и ищут поставщиков на территории США или в Мексике.

Большинство производителей вина в Калифорнии используют бутылки, произведенные в Китае, и в результате пошлин сталкиваются с ростом производственных расходов, сказал исполнительный директор организации Lodi Winegrape Commission Стюарт Спенсер в интервью Capital Public Radio.

"Экологические нормы и стоимость производства стекла в Калифорнии привели к тому, что за прошедшие 20 лет производство бутылок было перенесено в Китай", - сказал Спенсер.

"Я думаю, что стабильный рост цен на стеклотару оказал негативное влияние на все винодельни вне зависимости от их размера", - отметил он.

США 10 мая повысили пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд в год до 25% с 10%. Пекин принял ответные меры, повысив пошлины на ряд товаров из США 1 июня.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сказал, что повысит пошлины на товары из КНР на общую сумму в $300 млрд, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что на ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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