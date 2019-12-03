Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 19:34

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Сенатор от Демократической партии США Камала Харрис отказалась от участия в борьбе за президентское кресло на выборах 2020 года, сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на ее окружение.

Ожидается, что позже во вторник она озвучит это решение.

По сообщениям ряда американских СМИ, свою предвыборную кампанию Харрис завершила из-за нехватки денег на продолжение кампании.

Согласно последним опросам, Харрис не была фавориткой президентской гонки.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на президентский пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

Ранее Трамп назвал сенатора Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!