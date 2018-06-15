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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 18:02 15.06.2018 - 18:02

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Камеруна и оператор проекта Etinde - NewAge Energy - подписали соглашение об условиях использования плавучего СПГ-завода, пишет Interfax Energy Global Services.

Обязывающее соглашение подразумевает установку плавучего СПГ-завода, ресурсной базой для которого будет месторождение Etinde - крупнейшее газовое месторождение в стране, расположено в акватории Камеруна в Гвинейском заливе (Западная Африка). Контракт гарантирует минимальный доход от проекта в пользу государства.

По словам исполнительного вице-президента NewAge Energy Дэвида Лорана (David Loran), окончательное инвестрешение о реализации проекта стоимостью $2,5 млрд ожидается в начале 2019 года. Планируется, что новое СПГ-судно производительностью 1,3 млн т/год будет построено голландской компанией SBM Offshore и японской JCC, сможет также отгружать 30 тыс. баррелей в сутки газового конденсата и 150 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) для поставок на внутренний рынок.

Завод планируется построить не ранее 2023 года.

Недавно на месторождении началось бурение первой разведочной скважины.

Проект Этинде реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного 22 декабря 2008 года. Участники проекта - "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (30%), джерсийская New Age (African Global Energy) Ltd (30%), британская Bowleven Plc (20%) и SNH (20%). Лицензия на разработку участка Этинде выдана 29 июля 2014 года сроком на 20 лет.

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