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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 16:54 29.06.2018 - 16:54

Оттава. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Канады приняли решение ввести пошлины на импорт товаров из США на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов ($12,6 млрд) в ответ на объявленные месяц назад таможенные сборы на канадскую сталь и алюминий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что официально о данной мере будет объявлено уже в пятницу.

Список товаров, на которые будут введены пошлины, охватывает широкий спектр продукции, в том числе сталь, алюминий, виски, катера, стиральные машины, горчицу и туалетную бумагу. Пошлина составит 25% на сталь и 10% на остальные товары.

Эксперты отмечают, что действия канадского правительства едва ли окажут заметное влияние на темпы роста ВВП страны или на инфляцию, однако наверняка приведут к дальнейшему ухудшению отношений между США и Канадой.

Служба финансово-экономической информации

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